США, Великобритания и Франция – главные соучастники военных преступлений Украины, в том числе связанных с убийством мирных жителей на полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринеца.

По его словам, сидящие у власти в этих странах террористы «несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве».

Чегринец указал, что украинские боевики атакуют полуостров Крым не только ракетами американского производства, но также французскими и британскими ракетами. По его мнению, «все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале».

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Вооруженные силы Украины могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают частью Украины. Речь идет, в том числе, о Крыме.