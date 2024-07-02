Посол РФ в Лондоне заявил о разрушении отношений Великобритании и России

Великобритания своими действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения. Такое заявление сделал посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает «РИА Новости».

По его словам, в конце 2021 отношения Лондона и Москвы переживали подъем в разных областях, в том числе торговле, экономике, науке и других.

«Однако неожиданно это было разрушено после событий февраля 2022 года. Конечно же, это беспокоит меня, потому что у нас на протяжении нескольких сотен лет были полноценные отношения, взаимовыгодные, и они были разрушены британским правительством в одно мгновение и почти на 100%», — сказал Келин.



Он отметил, что в этом виноват только Лондон, поскольку Москва лишь отвечала на его решения.

Также Келин осудил недавние меры властей Великобритании против России. Речь идет о высылке военного атташе РФ, снятии дипломатического статуса с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих Москве и новых ограничениях на получение дипломатических виз гражданами РФ.