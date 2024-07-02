Глава Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал целью визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев демонстрацию воли к достижению мира на Украине. Об этом 2 июля сообщает NEWS.ru.

Орбан прибыл на Украину во вторник для встречи с ее лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, Будапешт предложил Киеву прекратить огонь, начать переговоры с Москвой и подписать двустороннее соглашение.

Слуцкий назвал венгерского премьера зрелым и мудрым политиком, который — один из немногих — способен защитить национальные интересы своей страны и противостоять диктату Соединенных Штатов в Европе.

Киев ответил на предложение Виктора Орбана о прекращении огня

«Одно из его первых предложений Владимиру Зеленскому — прекратить огонь и начать переговоры по урегулированию конфликта. Также Орбан одной из главных целей венгерского председательства в ЕС — достижения мира на Украине», — отметил депутат.



Он призвал не искать в заявлениях Орбана двойного смысла: по мнению парламентария, политик не является сторонником противостояния, напротив — здраво оценивает реальную ситуацию и ее возможные последствия.