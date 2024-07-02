Российский посол рассказал о реакции Москвы на поставки F-16 Украине

Посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о реакции Москвы на поставки Украине западных истребителей F-16. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, истребители и аэродромы, на которых они будут базироваться, будут рассматриваться российскими военными в качестве законных целей. Тарабрин также добавил, что Россия рассматривает поставки F-16 Украине как сознательную эскалацию конфликта и дестабилизацию обстановки.

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«Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», — заявил он.



Ранее Нидерланды одобрили передачу Украине первых истребителей F-16.