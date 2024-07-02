Лавров поговорил с Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по телефону урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщается в объявлении на сайте МИДа России. Газета.Ru

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Сийярто», — отмечается в заявлении. RT на русском

В министерстве сообщили, что взаимодействие между Россией и Венгрией продолжает развиваться «в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды». Говорит Москва