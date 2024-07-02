Лавров и Сийярто обсудили ход украинского кризиса

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с венгерским коллегой Петером Сийярто по инициативе Будапешта. Министры обсудили украинский кризис, выполнение двухсторонних договоренностей и взаимодействие между государствами. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

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«Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-венгерского политического диалога. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Перед поездкой в Киев Орбан назвал условие прекращения огня на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что у Кремля нет никаких ожиданий от поездки Орбана на Украину.