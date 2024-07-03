Шеремет: отказ Украины от предложения Орбана о прекращении огня был ожидаем

Отказ Украины от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости. По его словам, реальные решения по этому вопросу принимаются не на Украине, а в США.

"Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон", - сказал Шеремет.



Он отметил, что Орбан стремится принести мир на европейский континент, однако его поездка в Киев в этом смысле стала лишь напрасно потерянным временем. 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Украина отвергла эти предложения. Подробнее о событии — в материале "Газеты.Ru".