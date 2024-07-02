В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят детали будущего визита российского лидера в Турцию на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Lenta.ru

«У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что Путин и Эрдоган будут обсуждать этот вопрос. Я думаю, что у лидеров обеих стран существует много тем для обмена мнениями, так как оба государства в региональном плане играют очень большую роль», — рассказал представитель Кремля. Ura.Ru

Саммит ШОС пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане. Ожидается, что его посетит генеральный секретарь организации Чжан Мин. На встречу приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители ряда международных организаций. ТАСС