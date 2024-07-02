Ушаков: Россия считает ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка

Россия придает особое значение партнерству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, считая их основами нового миропорядка. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. ТАСС

«Мы считаем, что ШОС — как и второе крупное объединение, БРИКС, — это основные опоры нового миропорядка, локомотивы в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах», — заявил он во время брифинга. RT на русском

Совет глав государств ШОС, как пояснили в Кремле, определяет приоритеты и вырабатывает основные направления работы организации. Сегодня ШОС объединяет 26 государств-членов, партнеров по диалогу. Российская газета