Путин проведет в Астане двусторонние переговоры с лидерами как минимум семи стран

Президент РФ Владимир Путин проведет на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран. Как сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков, не исключено согласование дополнительных контактов на полях мероприятия.

Москва, рассказал Ушаков, воспринимает саммит в Астане как "шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые там будут присутствовать", поэтому программа президента РФ "включает целый ряд весьма важных двусторонних контактов".

В частности, 3 июля - за день до начала протокольных мероприятий - запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Незадолго до запланированного на вечер неформального обеда участников саммита ожидается также встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

4 июля, добавил Ушаков, "может быть будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов", в числе которых уже согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером. В целом же в мероприятиях ШОС будут также принимать участие представители Катара, ОАЭ, Туркмении, а также представители международных организаций - генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш, СНГ Сергей Лебедев и ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, а также руководители ОЭСР, Исламской организации по продовольствию и безопасности.