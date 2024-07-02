В МИД рассказали о предотвращении ядерного конфликта

Главным приоритетом для главы МИД СССР Громыко на всем протяжении его карьеры было предотвращение ядерного конфликта, обеспечение и поддержание стратегического равновесия, заявили NEWS.ru в Департаменте информации и печати МИД России. В ведомстве обратили внимание на то, что Громыко уделял много внимания разрешению кризисных ситуаций в различных регионах мира. Там отметили, что он сыграл огромную роль в достижении компромисса в ходе Карибского кризиса 1962 года, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны.

Главным приоритетом для Громыко на всем протяжении его карьеры было предотвращение ядерного конфликта, обеспечение и поддержание стратегического равновесия. С его именем связаны заключенные в 60-70-е годы прошлого века поистине исторические договоры о разоружении, запрещении испытаний ядерного оружия, нераспространении, ограничении и сокращении стратегических вооружений. Эти документы и сегодня во многом остаются важными компонентами современной международной безопасности и стратегической стабильности, — отметили в МИД РФ.



ДИП обратил внимание на то, что Громыко всегда направлял свои силы на разрешение кризисных ситуаций. Своим самым большим личным успехом Громыко считал закрепление в договорном порядке послевоенных границ в Европе, зафиксированных в Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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