Украина будет до последнего упираться в вопросе диалога с Россией, уверен член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что поведение главы офиса президента Украины Андрея Ермака и самого украинского лидера Владимира Зеленского определяет наличие материальных ценностей.

Именно материальные ценности Зеленского и его окружения, прежде всего Ермака, определяют их поведение в этом конфликте. Упираться в вопросе серьезного разговора с Россией, а не с другими посредниками на саммитах, будут до последнего. Это будет предметный разговор об окончании военных действий на Украине. При этом они понимают, что лишатся власти и очень хорошего заработка, — высказался Цеков.



По его словам, Зеленский и его команда планируют дальше накапливать материальные ценности за счет помощи со стороны США и Европы. Сенатор считает, что киевской власти плевать на граждан Украины. Кроме того, как уточнил Цеков, для Зеленского Украина не является родной страной.

Им плевать на граждан Украины, на то, что они гибнут десятками тысяч. Для Зеленского Украина не является родиной, для него родина — совершенно другая страна. Поэтому у него абсолютное безразличие к жизням граждан Украины, — добавил сенатор.



В Киеве ответили на вопрос о территориальных уступках

Ермак ранее заявил, что Киев не готов идти на компромиссы с Москвой по вопросу завершения конфликта на Украине. По его словам, это касается в том числе изменения границ страны. Ермак заявил, что Киев прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира».