Совет Федерации поддержал кандидатуры новых военных прокуроров

Совет Федерации поддержал новые кандидатуры на должности военных прокуроров Объединенной группировки войск, Северного и Черноморского флотов, а также Ленинградского и Центрального военных округов. Соответствующее решение сенаторы приняли 3 июля во время очередного пленарного заседания.

«На пост военного прокурора Объединенной группировки поддержана кандидатура Сергея Казакова, на пост военного прокурора Северного флота — Игоря Купреева, — сообщил на заседании председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. — На пост военных прокуроров Ленинградского военного округа, Черноморского флота и Центрального военного округа поддержаны кандидатуры Алексея Найды, Олега Окорокова и Константина Ольховатенко соответственно».



Все кандидатуры обладают весомым опытом работы и прежде занимали аналогичные должности: так, Игорь Купреев значился первым заместителем военного прокурора Южного военного округа, а Олег Окороков — первым заместителем военного прокурора Восточного военного округа.