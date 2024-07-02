Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать обещания экс-президента США Дональда Трампа о быстром завершении украинского кризиса в случае повторного избрания на пост главы американской администрации. ТАСС

«Это не первое высказывание Трампа на этот счет, он и раньше высказывался. Не зная о чем идет речь, прокомментировать это не можем», — сказал он. Газета.Ru

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. При этом она будет усилена, если от переговоров откажется Россия. News.ru