Песков ответил на слова Трампа об окончании украинского конфликта

В Кремле не будут комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла уточнил, что Трамп «не знает, о чем говорит».

«Прокомментировать это мы не можем», — заявил Песков.



Он добавил, что это не первое заявление Трампа на эту тему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент США не знает сути вопроса и имеет слабое понимание ситуации.