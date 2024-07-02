Вован и Лексус рассказали о самом нелепом оправдании попавшегося на пранк

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) по просьбе редакции "ТАСС Дети" вспомнили самое нелепое оправдание попавшегося на пранк. По их словам, это был писатель Дмитрий Быков, признанный в России иноагентом.

"Я думаю, Дмитрия Быкова, иноагента, когда он сказал, что это был не пранк, а спецоперация, и что мы его попытались похитить, заманить его и его других коллег в самолет и отвезти таким образом не на Украину, а в Россию, и показательно судить, а он всех разоблачил. И вообще Вована и Лексуса не существует, а есть целый департамент ФСБ", - рассказал Кузнецов.

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог, член Союза писателей России. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер". Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Российский Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года. Сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг из-за его высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ.

Вован и Лексус стали популярными благодаря телефонным розыгрышам бывших и действующих политиков. Один из последних их пранков - звонок главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Эта беседа, в ходе которой Кэмерон заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса, поскольку США будут против этого, вызвала общественный резонанс.