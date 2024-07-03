В Госдуму внесли законопроект об ограничении программы переселения

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Авторы документа пояснили, что по программе переселения соотечественников в Россию переезжают в основном граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории России. Законопроект предлагает уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР из стран, ранее входивших в состав союза, а лица и их потомки, которые относятся к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также выходцы из РСФСР и России.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что в Государственной думе захотели ужесточить требования программы репатриации и разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться только представители народов, которые исторически проживали на территории России. Авторы документа считают, что многие из жителей государств, чьи граждане пытаются стать гражданами РФ по программе репатриации, уже не разделяют российских культурных ценностей и не говорят на русском языке.