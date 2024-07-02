Россия выразила Эстонии протест из-за переноса захоронений советских воинов

Посольство РФ в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии с призывом остановить работы по демонтажу надгробных плит на могилах красноармейцев, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны.

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Как ранее сообщила телерадиокомпания ERR, в населенном пункте Техумарди в Эстонии рабочие демонтируют надгробия в месте захоронения погибших красноармейцев.

В официальном заявлении российских дипломатов выражен "решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа".

Российские дипломаты требуют прекратить "кощунственные действия", подчеркнув, что многие захоронения на территории мемориала принадлежат жителям Эстонии, боровшимся за освобождение республики от фашистов. Но, отмечается в заявлении, государство "демонстративно заботится" лишь о памятниках фашистов.

Ранее сообщалось, что в Техумарди захоронены около трехсот красноармейцев.