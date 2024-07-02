Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки навязать России невыгодный мир для урегулирования украинского кризиса заранее обречены на провал. Его слова приводит РИА Новости.

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Ранее президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны. При согласии Киева на это с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Однако как в Киеве, так и в западных столицах, от этого предложения отказались. А Владимир Зеленский, запретивший ранее переговоры с Россией, заявил, что в этом году будет готов украинский «мирный план», но никакой конкретики не озвучил.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на то, что ранее украинские мирные инициативы основывались на так называемой «формуле мира» Зеленского, «большинство тезисов которой неприемлемы».

«Поэтому мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного «мирного плана» Зеленского. Пока режим в Киеве не займет более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал», - пояснил он.



Он подчеркнул, что российская сторона открыта к переговорам, но для их начала Украине нужно «осознать тщетность попыток нанести России стратегическое поражение» и принять условия, озвученные Владимиром Путиным.