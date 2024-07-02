В США обеспокоились ростом президентской власти из-за иммунитета Трампа

Решение Верховного суда США о предоставлении частичного иммунитета от юридической ответственности бывшему американскому лидеру и кандидаты на этот пост Дональду Трампа усилит и без того растущую президентсткую власть в Штатах. Об этом сообщается в статье The New York Times (NYT).

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«Решение Верховного суда предоставить президентам иммунитет от судебного преследования за официально признанные правонарушения является чрезвычайным расширением исполнительной власти, последствия которого будут ощущаться еще долгое время после ухода Дональда Трампа», — пишет издание.



Как прокомментировала решение об иммунитете Трампа член Верховного суда США Соня Сотомайор, «президент теперь король, стоящий над законом».

Ранее трое членов Верховного суда США возмутились из-за решения о частичном иммунитете Трампа против юридического преследования.