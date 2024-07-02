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Путин назначил двух заместителей министра юстиции

Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин назначил двух заместителей министра юстиции
© РИА Новости / POOL
"Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну - статс-секретарем - заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности, Панферова Константина Юрьевича - заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе.

Елена Ардабьева с июня 2023 года была просто заместителем министра юстиции, ранее возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства Минюста.

Константин Панферов ранее возглавлял департамент правового обеспечения правительства РФ.

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