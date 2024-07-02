CFR: Путин является особой целью повестки саммита НАТО

Президент России Владимир Путин является особой целью пунктов повестки дня саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля, пишет Council on Foreign Relations.

В CFR считают, что темы, которые будут затронуты на саммите, предназначены в том числе и для российского лидера.

«Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — сообщается в публикации.



Ранее в The Wall Street Journal писали, что страны НАТО намерены учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной помощи Киеву.