В России разработали проект об ограничениях по переселению соотечественников

Наиболее активно программой переселения соотечественников в Россию пользуются представители народностей, не относящиеся к исторически проживающим на территории нашей страны (узбеки, таджики и армяне). Авторы подготовленного для внесения в Госдуму законопроекта предложили это исправить и запретить им проходить по программе.

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О подготовке документа сообщает РИА Новости. Авторами стали депутат из думской фракции СРЗП Дмитрий Кузнецов и коммунист Михаил Матвеев.

Если документ будет принят, программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР, не принадлежащие к народам, традиционно проживающим на территории РФ (а также их потомки). Авторы уточнили, что это актуально в отношении трудовых мигрантов, которые прибывают из бывших союзных республики и выстраиваются в очередь за льготами и паспортами в упрощенном порядке. Инициаторы привели официальную статистику за прошлый год, согласно которой от половины до 70 процентов заявлений на переселение по госпрограмме поступает от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана. Как правило, говорится в пояснительных материалах, они не относятся к народностям, которые традиционно жили в РФ. Однако они являются гражданами государств, которые ранее входили в СССР до его распада. А значит, формально могут воспользоваться льготным механизмом переселения.

Риски, по мнению авторов создает тот факт, что представители таких народов воспитывались в своих республиках на основе их традиций и моральных ценностей, которые не всегда совпадают с российскими. Мало того, они зачастую не знают русский язык, не имеют какой-либо связи с народом России. На таких установках после распада Союза выросли целые поколения граждан, которые устремились в РФ, - в связи с этим депутаты считают помощь в переселении таким лицам противоречащей целям программы.

Если закон будет поддержан, соотечественником будут считаться лицо (и его потомки), которое, во-первых, проживает за пределами РФ, а во-вторых, является представителем народа, исторически проживающего на территории страны.

Отметим, что в феврале для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения. Было уточнено, что к соотечественникам относятся желающие вернуться на родину: россияне, постоянно проживающие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Уточнялось, что им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Отметим, что программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли в 2006 году. По данным на конец прошлого года, за время ее действия в Россию на постоянное место жительства переехали более 1,1 миллиона человек, примерно 80 тысяч из них - за последние два года.

Переселенцам положен ряд льгот: например, разрешено беспошлинно ввозить свое имущество, компенсируются затраты на проезд и провоз багажа до места проживания. Также это предоставление государственной поддержки в виде пособия на обустройство; получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода и получение в приоритетном порядке разрешения на временное проживание.

Между тем на территории России проживает более 190 народов. По результатам переписи населения 2021 года в десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи. При этом русские составили 80,85 % или 105,6 млн из 130,6 млн указавших свою национальную принадлежность.