Страны Запада совершили пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине. Об этом, перечисляя их, заявил в интервью «Аргументам и фактам» сенатор Константин Косачев.

Последней фатальной ошибкой стран Запада в контексте конфликта Москвы и Киева стало игнорирование инициатив России по урегулированию кризиса, уверен парламентарий.

По его словам, первой ошибкой стало отсутствие реакции европейских стран на госпереворот на Украине в 2014 году. Франция, Германия и Польша выступили тогда гарантом договоренностей между президентом Виктором Януковичем и оппозицией, однако впоследствии не подали виду, когда оппозиционные силы нарушили их и совершили госпереворот.

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В качестве второй ошибки Запада Косачев назвал отказ признать тот факт, что прямым следствием переворота стало изменение статуса Крыма и Севастополя. Их судьбу решила воля жителей, а не власти России, подчеркнул сенатор. Назвав сложившуюся ситуацию «оккупацией», страны Запада сделали невозможным диалог с Москвой по этой теме.

Третья ошибка, по мнению Косачева, заключается в том, что Запад не признал, что на юге-востоке Украины идет настоящая гражданская война. Речь идет про ситуацию, когда население этих регионов отказалось признать госпереворот в Киеве и заявило о своих правах.

«При том, что при условии соблюдения этих прав люди были готовы признать территориальную целостность Украины. Однако Киев саботировал Минские соглашения, и в результате территориальная целостность приказала долго жить», — отметил Косачев.



Четвертой ошибкой стало то, что Запад отказался принять озвученные Россией в декабре 2021 года предложения. Тем самым он упустил возможность предотвратить СВО, считает сенатор.

Президент России Владимир Путин ранее предложил вариант урегулирования кризиса, согласно которому Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля также является нейтральный и безъядерный статус республики.