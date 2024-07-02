Миссия в Британии назвала причину домыслов тори о «вмешательстве» РФ

Домыслы правящих в Великобритании консерваторов о якобы намерениях Москвы вмешаться в выборы имеют цель подпереть упавшие рейтинги, заявили в посольстве России в Лондоне.

Об этом информирует РИА Новости.

«Подобные домыслы наглядно иллюстрируют кризис идей, объявший тори «под занавес» их пребывания у власти, — им, похоже, больше совсем нечем привлечь электорат...», — заявили в дипмиссии.



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Кроме того, в посольстве выразили уверенность, что рядовым британцам уже успел наскучить «этот утомительный фарс».

Ранее Россия ввела новые ответные санкции против граждан Великобритании.

Также в Британии пожаловались на то, что RT и Sputnik транслируются по всему миру.