Миссия в Британии назвала причину домыслов тори о «вмешательстве» РФ

Миссия в Британии: домыслы тори о «вмешательстве» России призваны поднять рейтинг
Домыслы правящих в Великобритании консерваторов о якобы намерениях Москвы вмешаться в выборы имеют цель подпереть упавшие рейтинги, заявили в посольстве России в Лондоне.
Об этом информирует РИА Новости.
«Подобные домыслы наглядно иллюстрируют кризис идей, объявший тори «под занавес» их пребывания у власти, — им, похоже, больше совсем нечем привлечь электорат...», — заявили в дипмиссии.
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Кроме того, в посольстве выразили уверенность, что рядовым британцам уже успел наскучить «этот утомительный фарс».
Ранее Россия ввела новые ответные санкции против граждан Великобритании.
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