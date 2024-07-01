Глава МИД Молдавии высказался о судьбе безвизового режима с РФ

Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает.

Об этом заявил глава молдавского МИД Михай Попшой.

«У нас есть действующее двустороннее соглашение с Российской Федерацией о безвизовом режиме. И ничего этому соглашению не препятствует», — цитирует его РИА Новости.



Попшой заявил, что у Кишинёва существуют двусторонние соглашения со всеми странами СНГ, за исключением двух.

Молдавия может ввести визовый режим с Россией до президентских выборов

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за игнорирования ЕАЭС и СНГ.