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Глава МИД Молдавии: безвизовому режиму с Россией ничего не угрожает

Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает.

Глава МИД Молдавии высказался о судьбе безвизового режима с РФ
© РИА Новости

Об этом заявил глава молдавского МИД Михай Попшой.

«У нас есть действующее двустороннее соглашение с Российской Федерацией о безвизовом режиме. И ничего этому соглашению не препятствует», — цитирует его РИА Новости.

Попшой заявил, что у Кишинёва существуют двусторонние соглашения со всеми странами СНГ, за исключением двух.

Молдавия может ввести визовый режим с Россией до президентских выборов

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за игнорирования ЕАЭС и СНГ.

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