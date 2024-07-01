США должны прислушаться к президенту России Владимиру Путину и отказаться от силового давления на страны, несогласные с Вашингтоном по каким-то вопросам. С таким призывом выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает «РИА Новости».

По его мнению, США нужно «поменять карту потенциальных угроз и жить в мире, который существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон». Макгрегор отметил, что в понимании Вашингтона «все должны насильно следовать в том же направлении, что и он».

«И у нас поэтому есть эта гигантская военная машина, которая убьет любого, кто не сделает так, как скажем мы. Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил Путин», — добавил он.



Экс-советник Пентагона уверен, что, если США прислушаются к его словам, то Вашингтону не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов. Вместо этого власти страны могут направить эти средства на развитие государства и защиту собственных границ, где творится беспорядок, заключил он.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое.