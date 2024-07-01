Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что его племянник Хамзат был назначен на должность секретаря Совбеза республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Помимо этого, новым главой Шалинского района Чечни был назначен Турпал-Али Ибрагимов. По словам Кадырова, он и Хамзат достойно справятся с возложенными на них обязанностями, так как имеют «богатый опыт на руководящих должностях».

«В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет дорогой БРАТ Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой ПЛЕМЯННИК Хамзат Кадыров. Они оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями», — написал он.



Ранее старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром спорта Чечни.