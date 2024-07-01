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Захарова назвала Байдена жертвой тех, кто привёл его к власти

Американский лидер Джо Байден является жертвой тех, кто привёл его к власти.

Захарова назвала Байдена жертвой
© РИА Новости

Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Он тоже жертва тех, кто его привёл к власти в абсолютно бессознательном состоянии. Он ведь, собственно говоря, таким же и выбирался, и таким же он дошёл до конца своего срока», — сказала дипломат.

Ранее предвыборный штаб Байдена предупредил о хаосе в случае его замены другим.

Политика
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Джозеф Байден
МИД России