Захарова назвала Байдена жертвой

Американский лидер Джо Байден является жертвой тех, кто привёл его к власти.

Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Он тоже жертва тех, кто его привёл к власти в абсолютно бессознательном состоянии. Он ведь, собственно говоря, таким же и выбирался, и таким же он дошёл до конца своего срока», — сказала дипломат.



Ранее предвыборный штаб Байдена предупредил о хаосе в случае его замены другим.