Захарова обратила внимание на странности в отборе канадского омбудсмена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что канадским омбудсменом стал антисемит. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Раньше Бирджу Даттани был комиссаром по правам человека провинции Юкон, но недавно его повысили — и теперь он отвечает за права человека на территории всей страны. И все бы ничего, но он — антисемит. Настоящий, искренний до ужаса юдофоб», — высказалась Захарова.



«Еврейские организации страны в шоке. МИД Израиля, обычно остро реагирующий на анекдоты, танцы и песни с намеком на неуважение, молчит», — прокомментировала она реакцию общественности на назначение Даттани.



По ее словам, такое поведение является симптоматичным для Израиля.

«О чем тут можно говорить, если вице-премьером у Трюдо по-прежнему трудится Христя Фриланд, внучка-русофобка нацистского коллаборациониста Михаила Хомяка. Но зато с поддержкой Киева у режима Трюдо полный порядок», — резюмировала Захарова.



До этого Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады.