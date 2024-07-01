Кадыров рассказал о продаже квартир в новом районе Путина в Грозном

В Грозном в микрорайоне имени президента России Владимира Путина продано свыше 50% квартир, рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Новый район находится в центральной части города, занимает около 200 гектаров. В рамках проекта будут построены 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры.

«В настоящий момент более 50% квартир в новом районе уже проданы. Большинство из них — в рамках исламской рассрочки. По словам [мэра Грозного] Хас-Магомеда Кадырова, все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы», — пояснил глава Чечни.



По его словам, работы идут активными темпами. Особое внимание, добавил он, уделяется не только скорости выполнения работ, но и качеству каждого этапа строительства.

Кадыров предположил, что амбициозный проект окажет значительное влияние на городскую среду, предоставит жителям современное и многофункциональное пространство для проживания и отдыха.