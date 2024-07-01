Захарова прокомментировала слова об «умственной некомпетентности» Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, в которой состояние президента США Джо Байдена было названо «умственной некомпетентностью». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, только человек с «умственной некомпетентностью» мог довериться тем, кто «заварил украинскую авантюру». Кроме того, Захарова в своем сообщении также напомнила, что генетика является научной дисциплиной.

«The Washington Post назвала состояние Президента Байдена “умственной некомпетентностью”. Ссылается на окружение главы Белого дома. Во-первых, генетика — это наука. Во-вторых, только в таком состоянии человек мог довериться тем, кто в США заварил украинскую авантюру», — написала она.



В ночь на 29 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.