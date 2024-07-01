Россия ответила на санкции Канады

Российская сторона в порядке контрмер закрывает въезд на постоянной основе для 99 канадских граждан. Об этом заявили в МИД России. RT на русском

«В связи с очередными «волнами» антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Джастина Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и «морально поддержать» пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы», - информировали в дипведомстве. ТАСС

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и СК по ЯНАО. Lenta.ru