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МИД: Россия на постоянной основе закрыла въезд для 99 канадских граждан

Российская сторона в порядке контрмер закрывает въезд на постоянной основе для 99 канадских граждан. Об этом заявили в МИД России. RT на русском

«В связи с очередными «волнами» антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Джастина Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и «морально поддержать» пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы», - информировали в дипведомстве. ТАСС

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и СК по ЯНАО. Lenta.ru

Россия ответила на санкции Канады
© РИА Новости
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