Анонсировано председательство Лаврова на дебатах Совбеза ООН

Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля.
Как напомнили на сайте внешнеполитического ведомства, 1 июля к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН.
«В ходе российского председательства запланированы три центральных мероприятия... Первые два мероприятия пройдут под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в повестку также включены дискуссии по выполнению резолюции СБ ООН 2720 о гуманитарном механизме для сектора Газа.
Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.