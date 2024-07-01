Если у Германии нет других национальных интересов, кроме поддержки Украины, то дела у нее совсем плохи. Так прокомментировала соответствующее заявление главы дипломатического ведомства ФРГ Анналены Бербок официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Российская газета

Захарова подчеркнула, что Германия находится в крайне бедственном положении, если ставит своим главным национальным интересом поддержку Украины. ТАСС

Ранее глава МИД Германии заявила, что для Берлина нет более важного национального интереса, чем поддержка Украины. Она отметила, что ее вводят в замешательство дискуссии, в ходе которых поддержка Киева трактуется как благотворительность, а не как инвестирование в собственную безопасность, чем это, по ее мнению, является на самом деле. Деловая газета «Взгляд»