Посол РФ обвинил Запад в расшатывании ситуации в регионе Африканского Рога

Запад пытается влиять на ситуацию в регионе Африканского Рога, подрывая архитектуру безопасности.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Джибути и Сомали Михаил Голованов.

"Эфиопия и Сомали традиционно являются дружественными для нас странами, которым Россия всегда оказывала поддержку в деле защиты их суверенитета, территориальной целостности и политической независимости. Тем не менее приходится констатировать навязчивые попытки коллективного Запада влиять на ситуацию в регионе, тем самым расшатывая и подрывая архитектуру безопасности Африканского Рога", - заявил дипломат. "В этой связи призываем страны региона к поиску общих взаимовыгодных знаменателей, диалогу, согласованию региональных решений на основе принципа "африканским проблемам - африканское решение", а также к снятию возникших разногласий путем переговоров в соответствии с международным правом и без вмешательства извне", - подчеркнул Голованов.



Он отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в Федеративной Республике Сомали.

"Отмечаем в целом положительную динамику в деле реализации сомалийцами своих национальных приоритетов. Это касается как укрепления внутриполитической стабильности, так и вопросов национального примирения и государственного строительства", - отметил дипломат.

Ранее главы МИД Сомали и Эфиопии Ахмед Моалим Фики и Тайе Ацке-Селассие провели в Анкаре при посредничестве Турции раунд переговоров об урегулировании спорных вопросов.

Отношения между двумя странами обострились после того, как власти в Аддис-Абебе заключили соглашение об аренде морских портов с непризнанным Сомалилендом. В Могадишо назвали договор противозаконным и отозвали посла в Эфиопии.

1 января 2024 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент непризнанного государства Сомалиленд Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что Могадишо без колебаний предпримет действия против Аддис-Абебы в связи с заключенным соглашением.