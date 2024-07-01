Небензя предостерег Израиль от поставки систем Patriot Украине

Возможная поставка Израилем систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину будет иметь последствия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», — заявил постпред, прокомментировав данные о намерении Израиля передать Украине системы ПВО.



Ранее газета Financial Times сообщила, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших комплексов Patriot.