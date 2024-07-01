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В Госдуме оценили влияние поражения Макрона на выборах на украинский конфликт

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что поражение коалиции Эммануэля Макрона на прошедших во Франции парламентских выборах говорит о крахе главы государства и проводимой им политики. Он не исключил, что электоральная неудача может поспособствовать более быстрому урегулированию конфликта на Украине. Газета.Ru

По словам парламентария, поражение партии Макрона показало недовольство французов проводимой им политикой, в том числе по вопросу поддержки Украины и конфронтации с Россией. Он не исключил, что во Франции будут развернуты разбирательства по поводу расходования средств, а также заявлений президента об эскалации конфликта Москвы и Киева. Lenta.ru

Ранее правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Партия с союзниками получили 33,4 процента голосов. Деловая газета «Взгляд»

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