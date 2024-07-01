Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что поражение коалиции Эммануэля Макрона на прошедших во Франции парламентских выборах говорит о крахе главы государства и проводимой им политики. Он не исключил, что электоральная неудача может поспособствовать более быстрому урегулированию конфликта на Украине. Газета.Ru

По словам парламентария, поражение партии Макрона показало недовольство французов проводимой им политикой, в том числе по вопросу поддержки Украины и конфронтации с Россией. Он не исключил, что во Франции будут развернуты разбирательства по поводу расходования средств, а также заявлений президента об эскалации конфликта Москвы и Киева. Lenta.ru

Ранее правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Партия с союзниками получили 33,4 процента голосов. Деловая газета «Взгляд»