Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ

Обе палаты парламента России - Совет Федерации и Госдума – приняли заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ. Об этом пишет РИА Новости.

«Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ», - говорится в заявлении обеих палат российского парламента.



Парламентарии также предупредили, что в период приостановки участия «любые действия по внесению изменений в правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными».

В заявлении обеих палат парламента России также подчеркивается, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции, пишет ТАСС.

Ранее Румыния отказала в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ, увязав это с украинским кризисом. По мнению Бухареста, в конфликте виновата Россия. В Госдуме в ответ заявили, что ПАСЕ превратилась в сборище русофобствующих политиканов», которые реализуют антироссийский курс.

На фоне скандала Леонид Слуцкий, глава думского комитета по международным делам, поставил под вопрос членство России в ОБСЕ. Также на пленарном заседании палаты 19 июня от лица комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.

Парламентарии также предупредили, что в период приостановки участия «любые действия по внесению изменений в правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными».

Ранее Румыния отказала в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ, увязав это с украинским кризисом. По мнению Бухареста, в конфликте виновата Россия. В Госдуме в ответ заявили, что ПАСЕ превратилась в сборище русофобствующих политиканов», которые реализуют антироссийский курс.

Леонид Слуцкий, глава думского комитета по международным делам, поставил под вопрос членство России в ОБСЕ на фоне скандала. Также на пленарном заседании палаты 19 июня от лица комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.