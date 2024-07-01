В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

Кремль внимательно следит за проходящими во Франции парламентскими выборами, которые в целом отражают тенденции в Европе, однако необходимо дождаться второго тура голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграла на в пером туре выборов в парламент Франции, заняв третье место. Убедительную победу одержало «Национальное объединение» и союзные с ним силы, набрав 33,4% голосов.

Названа причина победы Ле Пен в выборах во Франции

По словам Пескова, в Кремле очень внимательно следят за ходом выборов.

«Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции (…) Дождемся, наверное, второго тура, хотя так - более или менее - предпочтения французских избирателей нам понятны», - пояснил он.



Напомним, что на июньских выборах в Европарламент ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Макрона. После этого французский президент распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы.