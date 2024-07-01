В Кремле отреагировали на слова Столтенберга о поставке БПЛА из Китая в РФ

В Кремле негативно восприняли обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Китай в подстрекательстве к началу нового вооруженного конфликта в Европе — крупнейшему после окончания Второй мировой войны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, там так же уверены в том, что Пекин сможет дать «должную оценку» словам Столтенберга.

«[Восприняли такие обвинения] негативно. С другой стороны, мы уверены, что наши китайский друзья сами могут дать должную оценку такого рода заявлениям», — пояснил Песков.



Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к началу крупнейшего конфликта в Европе. Его слова приводит газета Yomiuri Shimbun. Объясняет он это тем, что КНР якобы поддерживает Россию в производстве БПЛА и ракет, но не в виде готовой продукции, а через поставку технологий и электроники.