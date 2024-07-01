Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников, но при условии достижения своих целей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Президент [Владимир Путин] говорил, что Россия открыта для любого диалога с целью достижения целей, которые мы ставили. Президент сохраняет эту открытость, об этом говорилось неоднократно», — сказал официальный представитель Кремля. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с Россией при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Lenta.ru