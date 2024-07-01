В Кремле ответили на слова Зеленского о посреднике в переговорах с Россией

Позиция Кремля относительно начала переговоров с Украиной остается неизменной. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников, российский лидер остается открытым к ним.

«Президент Путин говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения с целью достичь цели, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — заявил Песков.



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Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой Киев может начать вести через посредников. В качестве примера он привел зерновую сделку, в которой свою роль играли Турция и ООН.