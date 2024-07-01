Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился планами на предстоящий месяц председательства России в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что, несмотря на сложности и конфронтационную атмосферу в Совбезе с рядом стран, Россия намерена активно продвигать свою повестку.

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«Конечно, за четыре недели сделать что-то очень сложно, тем более учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая в Совбезе с известными странами у РФ. Повестка дня более чем загружена, предстоит большая работа», — заявил Песков в ходе конференц-колла.



Слова передает корреспондент URA.RU.

Пескос отметил, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, остается верной своим обязательствам и поддерживает ответственный подход, призывая другие нации к сотрудничеству и уважению международных правил. В период своего председательства в Совбезе Россия сосредоточит внимание на решении наиболее насущных и значимых международных проблем.