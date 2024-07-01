В Кремле рассказали о планах Путина на 1 июля

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июля, проведет встречу с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков подчеркнул, что президент уделяет повышенное внимание вопросам высшего образования.

Помимо этого, Путин проведет ряд закрытых встреч и внутренних совещаний, добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин принял в Кремле выпускников российских вузов Минобороны и других силовых структур. В ходе выступления президент заявил, что Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы с учетом опыта специальной военной операции.