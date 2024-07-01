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Сенатор Джабаров указал на оплошность Макрона

Поражение коалиции действующего президента Франции Макрона по итогам завершившегося 30 июня первого тура парламентских выборов было ожидаемым, учитывая итоги июньских выборов в Европарламент. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор Джабаров указал на оплошность Макрона
© Парламентская газета

Согласно предварительным итогам парламентских выборов, первый тур которых прошел 30 июня, правая партия «Национальное объединение» лидирует с 34,2 процента голосов, коалиция левых «Новый народный фронт» набрала 29,1 процента, а коалиция президента Эммануэля Макрона — только третья, 21,5 процента голосов. Эксперты уже назвали это однозначным поражением партии действующего президента Франции.

Отвечая на вопрос, насколько ожидаемы были такие результаты, Джабаров отметил, что, «судя по итогам выборов в Европарламент, что-то подобное, конечно, ожидалось». Напомним, что выборы в Европарламент прошли 6-9 июня и закончились победой правых и ультраправых партий, которые заметно улучшили свои результаты в ключевых странах ЕС.

«Макрон, на мой взгляд, допустил оплошность, когда объявил о роспуске Нацсобрания сразу после выборов в Европарламент — было понятно, что люди на внеочередном голосовании во Франции перенесут свои симпатии явно не на силы, которые представляют коалицию действующего президента страны», — считает Владимир Джабаров.

При этом российский сенатор заявил, что рад поражению коалиции Макрона, которого считает «совершенно случайным человеком во власти».

Политика
Эммануэль Макрон
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