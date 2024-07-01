Что изменится в жизни россиян в июле

ТАСС представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2024 года и коснутся многих россиян.

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Семейная и льготная ипотека

1 июля истекает срок действия льготной программы ипотеки на новостройки. Также должна была завершиться программа семейной ипотеки, однако президент РФ Владимир Путин поддержал ее продление.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке.

Индексация тарифов ЖКХ

Будут проиндексированы тарифы ЖКХ В зависимости от региона рост тарифов составит от 4 до 15%.

Оплата ЖКУ без комиссии для некоторых граждан

С 1 июля некоторые категории граждан смoгут оплaчивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные плaтежи без комиссии, взимaющейся отдельными бaнками. Рeчь идет о мнoгoдетных родителях, пeнсионерах, инвaлидах, вeтeранах бoевых дeйствий, а тaкже члeнах сeмей пoгибших или умeрших инвaлидов и участников Великой Отeчествeнной вoйны и ветeранов боевых дeйствий.

Ограничение роста ставки по ипотеке при отмене страховки

Вступает в силу закон, ограничивающий рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту в случае отказа заемщика от страховки. Согласно документу, в случае отказа заемщика от купленной при оформлении ипотеки страховки банк вправе принять решение об увеличении процентной ставки, но только до уровня, который действовал на момент выдачи кредита для ипотеки без страховки.

При выдаче ипотечных кредитов обязательно только страхование самого объекта недвижимости, остальные виды страховки — добровольные. Но для незастрахованных заемщиков процентные ставки по ипотеке, как правило, выше.

Реестр многодетных семей

Начнет функционировать реестр многодетных семей. Он позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям.

Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции

С 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке.

Принять участие в эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей. Также в нем будут задействованы импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Новый порядок погашения платежей по кредиту

Вступает в силу закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика.

По ранее действующим правилам, если сумма произведенного платежа по потребительскому кредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга.

Теперь в первую очередь будет погашаться задолженность по процентам, во вторую — задолженность по основному долгу, в третью — проценты за текущий период платежей, в четвертую — сумма основного долга, в пятую и шестую — неустойка и иные платежи.

Потребительские и автомобильные кредиты

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена в том числе на ограничение долговой нагрузки граждан.

Защита граждан, уплативших долги

Вступают в силу поправки, обязывающие приставов завершить исполнительное производство о взыскании долгов в течение трех дней после их уплаты.

Поправками дополнен закон "Об исполнительном производстве". Новые нормы устанавливают, что постановление об окончании исполнительного производства выносится в течение трех дней со дня поступления в Федеральную службу судебных приставов информации об уплате долга из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

Как отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведение направлено на защиту граждан, "которые, будучи должниками, исполнили свои обязательства в соответствии с судебным решением".