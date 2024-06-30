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МИД: Лавров и Рыженков условились продолжать тесное взаимодействие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков условились продолжать тесное взаимодействие.

МИД: Лавров и Рыженков условились продолжать тесное взаимодействие
© РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора министров.

«...Стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, условившись продолжать тесное взаимодействие на многосторонних площадках», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что новый глава МИД Белоруссии поговорил по телефону с Лавровым. Среди прочего стороны обсудили взаимодействие Москвы и Минска с различными международными организациями.