В США заявили, что Путин не блефует, предупреждая о ядерном конфликте

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях бездумных действий Запада, отправляющего на Украину все более современное оружие. Так считает обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.

Гилтнер пишет, что американским политикам и аналитикам сегодня следует проявлять осторожность при интерпретации российских сигналов. По его словам, «слишком многие призывают США прорваться сквозь красные линии России и продолжить эскалацию конфликта на Украине». Однако, учитывая огромный арсенал ядерного оружия России, «было бы рискованно предполагать», что Россия в конечном итоге не ответит на провокации.

«В своем ежегодном обращении президент Владимир Путин предупредил страны НАТО, что они «должны, в конце концов, понять, что все это действительно угрожает конфликтом с применением ядерного оружия и, следовательно, уничтожением цивилизации», если они продолжат вооружать Украину и попытаются рассмотреть возможность отправки войск», — пишет Гилтнер.



Однако американские политики и аналитики, похоже, считают, что Путин блефует. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг вероятность того, что западная помощь Киеву приведет к возмездию со стороны России. Администрация Байдена недавно разрешила Зеленскому использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, перейдя красную линию.

Исходя из этого, эскалация вполне предсказуема, и президент России вовсе не блефует, предупреждает аналитик.

«Как объяснил знаменитый военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы. Фактически, в истории есть множество случаев, показывающих, как такое непонимание эскалации привело к катастрофическим результатам», — отмечает обозреватель.



Гилтнер призвал не идти на поводу у политиков, призывающих перейти все красные линии Москвы ради поддержки Киева. Ставки весьма высоки и Вашингтону надо быть осторожнее, «чтобы не потерять все свои фишки».