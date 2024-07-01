К этому Киев подталкивают «спонсоры» в Вашингтоне, Париже и Лондоне. Принять самостоятельное решение об урегулировании конфликта Владимир Зеленский не способен. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.

«Я, честно говоря, смутно представляю, как вести такие серьёзные переговоры через посредников. Правда, он [Зеленский — прим. ГМ] рассчитывает, что в этих переговорах Украина играет доминирующую роль, и он будет диктовать условия России. Блефует он вынужденно, ему некуда деваться. Он совершенно зависим от своих спонсоров в лице Вашингтона, Парижа, Лондона и так далее. И он пытается угодить им, и в то же время сохранить лицо. Он ничего уже реально по Украине сам решить не в состоянии. У него нет ни полномочий, ни сил.

К переговорам его подталкивают его спонсоры, потому что они понимают, что живая сила Украины, так называемое пушечное мясо, на исходе. Украинцы уже просто не могут набрать необходимое количество резервистов для отправки на фронт. Современные поставки оружия сами по себе ничего не дадут без живой силы».



Ранее Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией через посредников. В их роли могут выступить представители любой страны.

«Киев может найти модель переговоров, при которой в соответствии с документами, шагами и модальностями можно найти решение», — сказал президент в интервью Philadelphia Inquirer.



Зеленский добавил, что впервые модель ведения переговоров через посредников использовалась при подписании соглашения о «зерновом коридоре», когда Киев и Москва параллельно договаривались с ООН и Турцией.

В пятницу президент Украины заявил, что страна не хочет затягивать конфликт и намерена подготовить детальный план его урегулирования в 2024 году.